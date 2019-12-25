350 тысяч штрафа назначил матери-одиночке из Карелии суд за комментарий «ВКонтакте»

Анархистка Екатерина Муранова из Медвежьегорска признана виновной по статье «Оправдание терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Карелии назначил матери-одиночке 350 000 рублей штрафа. Об этом 25 декабря сообщает «Медиазона». Гособвинение требовало для Мурановой штраф в 500 тысяч рублей. Максимальная санкция статьи «Публичное оправдание терроризма» – 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении 28-летней женщины было возбуждено в марте 2019 года. По версии следствия, преступление Мурановой заключалось в том, что она позволила себе комментарий в соцсети «ВКонтакте» в одной из групп, где обсуждался самоподрыв молодого человека в здании Архангельского УФСБ в ноябре 2018 года. Через три дня после теракта Муранова пожелала праху подрывника «мира». По версии СК, женщина пошла на этот поступок, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет».

В июне Росфинмониторинг заблокировал банковские счета женщины, которая в одиночку воспитывает сына-астматика и не имеет постоянного места работы.

В суде Муранова не стала отрицать авторство комментария, но заявляла, что не считает это оправданием терроризма. «Я никогда не поддерживала терроризм, я всегда считала, что это преступление против человечества с самыми жесткими последствиями. Я никогда не распространяла идеи ненависти и вражды», – цитирует осуждённую «Медиазона».





В минувший вторник, 24 декабря, прокуратура Псковской области вернула следователям аналогичное уголовное дело в отношении журналиста Светланы Прокопьевой, которая также обвиняется в публичном оправдании терроризма за свою колонку в эфире местного «Эха», где она анализировала причины того же теракта в Архангельском УФСБ.

«Есть оправдание, а есть объяснение. Когда ты пытаешься что-то объяснить, это не значит, что ты это оправдываешь. Люди отвыкли думать. Объяснение – один из инструментов, который позволяет встать на позицию другого человека. Но это никак не оправдание действий этого человека. И это не присоединение к его точке зрения», – говорила Прокопьева в интервью «Фонтанке».

Дело Прокопьевой сразу приобрело широкий общественный резонанс, в отличие от дела Мурановой, которая, как рассказала «Фонтанке» Прокопьева, не стала с самого начала привлекать внимание СМИ к своему делу. В частности, в поддержку Прокопьевой высказывался Союз журналистов Петербурга и Ленобласти.