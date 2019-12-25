Что бывает за кувырок на 100 км/ч. Пьяный водитель, отправивший на тот свет приятеля, сядет

В колонию общего режима почти на 3 года должен отправиться водитель, виновный в смертельном ДТП на Кушелевской дороге. Он сел за руль нетрезвым, и это было не единственное нарушение. О наказании сообщает 25 декабря объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

ДТП произошло ночью 10 мая на Кушелевской дороге, 14. Суд установил, что Владислав Фёдоров сел за руль технически исправного автомобиля Fiat Albea, будучи нетрезвым. Проезжая часть была освещена, видимость ничем не ограничена. В левой полосе водитель разогнался примерно до 100 км/ч, но не смог выдержать боковой интервал и наехал на левый поребрик, от него – на разделительную полосу и влетел в металлическое ограждение, в результате чего машина опрокинулась.

«Будучи обязанным знать и соблюдать относящиеся к нему требования ПДД, и действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда, проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и её изменениям, – отмечается в сообщении, – <...> в силу своего алкогольного опьянения, лишавшего его возможности правильно и адекватно оценивать дорожную ситуацию, не справился с управлением автомобиля».





Погиб пассажир «Фиата», который ехал на заднем сидении непристёгнутым. После ДТП «Дорожный инспектор» отмечал, что мужчина «решил погонять в дружной компании, но рискнул и не пристегнулся». Тогда же УГИБДД сообщало, что пострадал сам водитель и ещё один пассажир.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Федорова. Он признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое в состоянии опьянения). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев в ИК общего режима с лишением права управлять транспортом в течение 3 лет.



