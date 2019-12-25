В ЖК «Солнечный город» открылся третий детский сад

Setl City

В жилом комплексе «Солнечный город» 25 декабря состоялось официальное открытие третьего муниципального детского сада. Современный садик с бассейном, построенный холдингом Setl Group, стал отделением ДОУ №91. В него будут ходить 220 малышей.

Открыл детский сад глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко. Он поблагодарил строителей Setl Group, которые вложили душу в этот проект, и отметил, что похожих по характеристикам детских садов (с бассейном, прогулочными площадками) возводится не так много.

Детский сад расположен по адресу ул. Летчика Лихолетова, д. 12, к.3, стр.1. Он отличается яркими фасадами, окрашенными в апельсиновые, розовые и песочные цвета. А во дворе для малышей созданы игровые площадки с изумрудными теневыми навесами, установлены песочницы, качалки, горки и игровые комплексы разных форм, в том числе башенки, паровозы и добродушные звери. Ребят также ждут две спортивные площадки.

Проектировщики предложили оригинальное архитектурное решение для детского сада. Объем второго этажа выступает над первым, за счет чего образуется терраса, защищенная от дождя. На этой площадке малыши смогут гулять в пасмурные дни.

Новый детский сад в «Солнечном городе» был сдан в ноябре, и уже сегодня принимает ребят. В здании для них предусмотрено все необходимое: бассейн с теплыми полами на обходных дорожках, зал для музыкальных занятий, а также спортивный зал, помещения для кружков и развивающих игр, групповые комнаты. Вход в здание оборудован пандусом, а в самом садике установлен современный лифт для маломобильных групп посетителей.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

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