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Город
25.12.2019 15:01
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Смольный: Место срубленного тополя-гиганта на Петроградской займут три клёна

Чиновники отреагировали на возмущение жителей Петроградской стороны по поводу вырубки огромного векового тополя напротив Лопухинского сада. 

В комитете по благоустройству «Фонтанке» днем 25 декабря объяснили, что на месте старого дерева появятся три клёна. Ещё в сквере планируют высадить грядущей весной 300 кустарников. Правда, на вопрос о точной дислокации сотен кустарников в пресс-службе ответить затруднились. Возможно, речь идёт о зелёной зоне, протянувшейся от Песочной набережной до дома №56 по Каменноостровскому проспекту. 

Смольный: Место срубленного тополя-гиганта на Петроградской займут три клёна

Уничтожение тополя объяснили его подгниванием и близким расположением к остановке и тротуару. 


Ранее «Фонтанка» писала о вырубке дерева, диаметр ствола которого достигал 180 сантиметров. Фотографиями павшего гиганта с редакцией поделился читатель. 

В комитете по благоустройству после шторма в Петербурге рассказали: тополя сажали в городе в советское время, когда других саженцев, в общем-то, и не было. В настоящее время их как посадочный материал не используют, так как тополь часто болеет и долго не живет.

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