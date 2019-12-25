Смольный: Место срубленного тополя-гиганта на Петроградской займут три клёна

Чиновники отреагировали на возмущение жителей Петроградской стороны по поводу вырубки огромного векового тополя напротив Лопухинского сада.

В комитете по благоустройству «Фонтанке» днем 25 декабря объяснили, что на месте старого дерева появятся три клёна. Ещё в сквере планируют высадить грядущей весной 300 кустарников. Правда, на вопрос о точной дислокации сотен кустарников в пресс-службе ответить затруднились. Возможно, речь идёт о зелёной зоне, протянувшейся от Песочной набережной до дома №56 по Каменноостровскому проспекту.

Уничтожение тополя объяснили его подгниванием и близким расположением к остановке и тротуару.





Ранее «Фонтанка» писала о вырубке дерева, диаметр ствола которого достигал 180 сантиметров. Фотографиями павшего гиганта с редакцией поделился читатель.

В комитете по благоустройству после шторма в Петербурге рассказали: тополя сажали в городе в советское время, когда других саженцев, в общем-то, и не было. В настоящее время их как посадочный материал не используют, так как тополь часто болеет и долго не живет.