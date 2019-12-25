«В сознании, но к диалогам не готов». Получивший пулю в шею за безбилетный проезд петербуржец пришел в себя

Состояние пострадавшего после поездки «зайцем» в автобусе на улице Вавиловых в Петербурге улучшилось. Из реанимации Елизаветинской больницы его перевели на отделение.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Смольного, состояние 18-летнего петербуржца в настоящее время оценивается как средней степени тяжести, он смог покинуть отделение реанимации.

Друг молодого человека уточнил, что пострадавший в сознании, но «пока ещё к диалогам не готов». Лечат его, как сообщалось ранее, коллеги, – он работает санитаром в той же больнице на улице Вавиловых. Стреляли в него тоже неподалеку.

Накануне «Фонтанка» опубликовала фото и видео из салона автобуса, где вечером 22 декабря начался конфликт. На кадрах видно крупного лысого мужчину, который тащил молодого человека к дверям. Уже на улице агрессор достал травматический пистолет и выстрелил в шею оппоненту. Пострадавший вышел на проезжую часть, истекая кровью, друг за другом перед ним остановились легковая машина, пожарная и скорая помощь. В больнице его ранее ввели в состояние медикаментозной комы.



