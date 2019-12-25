Доллар по 61 и евро по 68. Россияне получили подарок на католическое Рождество

Российская валюта продолжает укрепляться по мере приближения католического Рождества. Накануне, 24 декабря, на Московской бирже курс американской валюты впервые за полтора года ушел ниже отметки в 62 рублей. А к 14:30 25 декабря опустился до 61,5 рублей (-0,42). Евро также снизился до уровня в 68,28 рубля (-0,34).

Поддержку рублю и прочим валютам развивающихся стран оказало умеренное повышение аппетита к рисковым активам после сообщений президента Дональда Трампа об утверждении первой фазы торговой сделки с Китаем. Кроме того, помощь российской валюте оказывает и рост нефтяных котировок до отметок выше 67 долларов за баррель. А также пониженная активность на глобальных площадках ввиду рождественских праздников, отметил младший аналитик «Нордеа Банк» Григорий Жирнов.



