Болтливый сосед Бублика, голуби-переростки, кудрявый баран. Смотрите, кто поселился в Ленинградском зоопарке

Валлийские овцы, пара северных оленей, венценосные голуби, чёрный гриф и самец альпаки обрели новый дом в Ленинградском зоопарке. Гости из столицы уже освоились и показали характер.

Пополнение зоопарк представил 25 декабря, уточнив, что из Москвы новичков привезли в начале месяца. Тройку валлийских овец поселили недалеко от козлиной горки и уже оценили их дружелюбие. Кудрявый баран и две овцы отличаются отменным аппетитом и так стремятся к общению, что летом переедут на контактную площадку «Детского зоопарка».

Северные олени Тайга и Таймыр больше интересуются своими сородичами. С ними любопытная пара уже познакомилась. Также парой прибыли венценосные голуби. От привычных обитателей улиц их отличает не только объёмная причёска, но и размер. Это очень крупная для семейства голубиных птица, которую можно сравнить со средним индюком. Венценосные голуби оказались привередами: положенное по рациону пшено пришлось им не по вкусу.





Чёрный гриф, которого в Крыму называют властелином небес, прибыл в одиночестве, но компании не ищет. Чаще всего орнитологи видят его в точках повыше с лучшим обзором на зоопарк.

В верблюжатнике поселился чёрно-белый самец альпаки. Ему 1,5 года, и пока он безымянный. В зоопарке обещают подобрать ему «аппетитную» кличку – альпак сотрудники называют хлебобулочными именами.

«Новый житель отличается разговорчивостью – он почти без остановки общается и с сотрудниками, и с посетителями, но особенно малыш подружился со своим соседом – альпакой Бубликом», – рассказали в пресс-службе.