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Общество
25.12.2019 14:33
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URA.ru: «Суверенный Рунет» уронил систему аэропортов и нанёс убытки авиакомпаниям

Масштабный сбой в работе Интернета парализовал на несколько часов работу нескольких аэропортов и авиакомпаний в России. Проблемы коснулись воздушных гаваней в Екатеринбурге, Уфе, Салехарде, Новом Уренгое, Ростове и городах Западной Сибири. Эксперты не исключают, что виной тому могло стать тестирование «устойчивого Рунета». Об этом пишет URA.ru и подтвердил «Фонтанке» 25 декабря источник в авиакомпании «Аэрофлот».      

Как пишет URA.ru, из-за падения Сети застопорилась работа систем, отвечающих за бронирование и покупку билетов, регистрацию на рейсы, провоз багажа и отслеживание перелёта. 

«На несколько часов отключился Интернет, в результате чего проблемы возникли не только в Кольцово, но и в Западной Сибири, а также в Уфе, Салехарде, Новом Уренгое и даже Ростове. Известно о проблемах с запуском программ систем отслеживания билетов и перемещения пассажиров, которыми пользуются авиакомпании. Это, например, зарубежные "Габриэль" и "Амадеус", российская "Сирена". Они завязаны на Интернет и, в случае отключения, системы просто не видят пассажира. Авиакомпаниям приходилось "заводить" пассажиров и их багаж вручную. Проблемы возникли из-за тестирования системы суверенного Интернета. Ранее сбои случались, но такого масштабного я не помню», — рассказал источник URA.ru. 

Собеседник «Фонтанки» в «Аэрофлоте» также придерживается мнения, что в сбое может быть виноват пробный запуск суверенной Сети. Точечность сбоев, по его мнению, можно объяснить тем, что испытания проводятся сегментированно. 


Исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев считает иначе.

«"Сувенирный Рунет" к этому сбою не имеет отношения. Это просто сбой. Хотя бы потому, что никакого "суверенного Рунета" не существует ещё. Но случай показательный. Он показывает, к чему приведет вмешательство некомпетентных чиновников в работу самой сложной на текущей момент системы, которую человечество построило – Интернет», – сказал «Фонтанке» Климарев.

Из-за отключения Сети, по мнению эксперта, пострадали скорее авиакомпании, потому как им экономически важно придерживаться расписания. 

Ранее пресс-служба аэропорта Кольцово сообщала о том, что сегодня с 9:20 наблюдались перебои с работой Интернета, что негативно сказывается на функционировании ряда сервисов аэропорта.

Справка:

Закон о «суверенном Интернете», который президент Путин подписал 1 мая, вступил в силу 1 ноября. Документ, в частности, наделяет Роскомнадзор полномочиями по ручному управлению доступом в Интернет в случае возникновения угроз извне по ограничению доступа россиян к всемирной паутине. Инфраструктура, которая предписана законом, должна позволять полностью контролировать интернет-трафик с возможностью его ограничения. 6 ноября правительство определилось со списком угроз для Рунета. 

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