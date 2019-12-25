После массового ДТП на «Скандинавии» одна из машин дымилась. Дорогу уже освободили

Движение по автодороге «Скандинавия» на месте смертельного ДТП открыли. Несколько часов встречные потоки там перепропускали по очереди.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», к 13 часам автомобили, участвовавшие в аварии, были перемещены на обочину. Сейчас движение на 110-111-м километрах трассы осуществляется в штатном режиме. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, отмечается в сообщении.

Напомним, около 9:30 там в результате неудачного обгона столкнулись четыре легковых автомобиля. Погиб один человек, предполагаемый виновник ДТП. Три человека госпитализированы.





«Видео снято в 9:30, – пишет Mwah в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Ехала в сторону СПб. Самого столкновения не видела. Зрелище не для слабонервных. Соболезную родным и близким. Поток машин в сторону Финляндии бешеный. У Финляндии сегодня Рождество, и все магазины закрыты. Вопрос: куда все летят? Именно летят».

На записи видно, что одна из машин после столкновения дымилась – что ещё больше делает это ДТП похожим на страшную аварию 21 декабря, когда на 142-м километре столкнулись семь машин и начался пожар.

«На участке в районе Огоньков невозможно плохая дорога. Ямы глубокие, одну объезжаешь, в другую рискуешь попасть. В темноте встречные слепят фарами, ям не видно от слова совсем. Ездить там пока ужасно. Быстрей бы уже отремонтировали», – жалуются подписчики «ДТП и ЧП» в комментариях.



