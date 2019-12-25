В городе не осталось общественного транспорта. Онлайн-карта Петербурга девственно чиста

Карта Петербурга, на которой в режиме онлайн должны отображаться автобусы, троллейбусы и трамваи, перестала работать. На ней, по наблюдениям читателя «Фонтанки», уже второй день не показывается ни одного транспортного средства.

В СПб ГКУ «Организатор перевозок» 25 декабря нашему изданию сообщили, что знают о проблеме. «Неполадки на межсерверном гейте», – объяснили в учреждении. Схожая проблема наблюдается и на портале «Маршруты Санкт-Петербурга».

«Сервер данных СПб ГКУ Организатор перевозок не работает. Невозможно принять координаты общественного транспорта. Информация, предоставляемая сервером данных в Санкт-Петербурге, не актуальна», – говорится в объявлении на портале.

В «Организаторе перевозок» отметили, что неполадки никак не связаны с комплексной информационной системой общественного транспорта (КИСУ). Напомним, ранее сообщалось, что Смольный расторг контракт с разработчиком системы.



