Delivery Club проводит внутреннюю проверку после задержания курьера в Петербурге. Клиентка обвинила его в покушении на изнасилование

Компания Delivery Club прокомментировала новость о задержании своего курьера, который, по версии следствия, попытался изнасиловать заказчицу. Иностранец, который попытался совершить преступление в отношении студентки Петербургского колледжа телекоммуникаций, будет уволен, а компания взаимодействует с правоохранительными органами.

«Мы обратились в логистическую компанию, предоставляющую нам сервис найма курьеров, с требованием расторгнуть в одностороннем порядке договор с этим курьером. Мы проводим внутреннюю проверку по данному инциденту, в установленном порядке взаимодействуем с правоохранительными органами, предоставляем всю необходимую информацию. Наш представитель находится на связи с пользователем, обратившимся в полицию, помимо искренних извинений готовы оказать ему всю необходимую поддержку», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе Delivery Club.

В компании отметили, что рассчитывают на помощь правоохранительных органов в расследовании.

По данным «Фонтанки», 21-летний доставщик, который приехал в Россию на заработки минувшей осенью, 22 декабря после доставления заказа студентке попытался её изнасиловать, но получил отпор и ретировался. Через трое суток мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по первой части 132 статьи УК. Сотруднику службы грозит срок от трёх до шести лет лишения свободы.



