ГИБДД показывает, как на Приморском разбился BMW. Его части разлетелись по лесу, двигатель утонул в ручье

Тяжелое ДТП произошло утром 25 декабря в Курортном районе Петербурга. Двое мужчин погибли, улетев на автомобиле с дороги в дерево. Удар был такой силы, что машина развалилась на «запчасти».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 10:30 на 12-м километре Приморского шоссе, в поселке Комарово, легковой автомобиль BMW вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

В результате 42-летний водитель машины и его пассажир – мужчина лет 30 на вид – погибли на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.





Смотреть в новом окне «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Авария попала на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как после поворота автомобиль на скорости заносит влево, он съезжает с дороги и врезается в деревья.

Смотреть в новом окне Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

На опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область» фотографиях с места ДТП видно, что от удара автомобиль буквально разлетелся на части, вырвало даже двигатель – он лежит в ручье.