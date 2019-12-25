Праздничная инфляция. В Петербурге подорожали все новогодние деликатесы, кроме икры

Накрыть праздничный стол в этом году для жителей Северной столицы будет дороже, чем в прошлом. Как следует из данных Росстата, популярные продукты прибавили в цене, зачастую обгоняя уровень инфляции.

К примеру, апельсины в ноябре 2019 года стоили 103 рубля за кг, что на 8% дороже, чем в ноябре 2018-го, виноград — 164,6 рубля, что на 1% больше, чем год назад. Шампанское российского производства обойдется в среднем в 407,5 рубля (+3,5%), солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы — 1703 рубля (+3%), креветки — 650 рублей (+1,4%).

Зато один из главных новогодних деликатесов — икра лососевых — подешевел на 7%, до 3661 рубля за килограмм.

Ранее Росстат посчитал, что новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Это больше прошлогоднего результата на 2,74%.



