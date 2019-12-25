Няня, укравшая и убившая младенца в тюменском лесу, избежала колонии

Обвиняемая в похищении и убийстве младенца тюменская няня признана невменяемой. Вместо колонии она отправится на принудительное лечение. Об этом 25 декабря сообщает региональный Следственный комитет.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что девушка страдает параноидальной шизофренией и алкоголизмом.

«Поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой. В настоящее время представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении», – подчеркнули в СК.

23-летнюю Викторию Айметдинову волонтёры нашли в лесу под Заводоуковском в сентябре. На руках она держала мёртвого пятимесячного ребёнка, ранее похищенного из семьи знакомых. Полиция задержала девушку, позднее она признала свою вину.





Журналисты отмечали, что няня была хорошо знакома семье — Виктория жила с сыном отца пропавшего грудничка. Накануне они с парнем поссорились, и она приехала в Заводоуковск к его родне. Как выяснилось, в прошлом она была несколько раз судима, несмотря на свой юный возраст. В 19 лет она привлекалась по уголовной статье за применение насилия в отношении представителя власти. А до этого её обвиняли в избиении несовершеннолетней.