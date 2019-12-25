Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 61.72р
68.41р
15:12 25.12.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
25.12.2019 13:32
Печать

Пять новых жилых комплексов 2019 года

«Петербургская Недвижимость» представляет подборку пяти интересных проектов, которые вышли в продажу и начали строиться в уходящем году.

Пять новых жилых комплексов 2019 года

Setl Group

Дом The One

Одной из премьер 2019 года стал элитный дом The One от девелопера Setl Group. Он возводится в историческом центре Петербурга, на великолепном Петровском острове.

The One — дом высотой от 6 до 8 этажей. Он имеет классическую форму каре и закрытый внутренний двор. Фасады обращены в сторону Малой Невы, благодаря чему из квартир открываются великолепные виды на воду и город.

The One — проект клубного формата, который предполагает приватность и спокойствие. Многоуровневая система контроля доступа обеспечит безопасность на территории. Во дворе будет обустроен уютный сад для отдыха, площадки для игр и спорта, а у воды — смотровая терраса-солярий.

В доме представлены квартиры от одно- до пятикомнатных. Среди них — эксклюзивные варианты с просторными открытыми террасами.

ЖК Svetlana Park

Setl Group
Setl Group

Строительство ЖК Svetlana Park девелопер Setl Group начал в феврале. Этот жилой комплекс бизнес-класса располагается в уникальной и исторической части Выборгского района: на тихой и зеленой Манчестерской улице, в шаговой доступности от парков Удельный и Сосновка. Исторический центр — всего в 15 минутах езды.

Svetlana Park состоит из двух корпусов высотой всего 10 этажей. Фасады будут облицованы клинкерным кирпичом трех оттенков, а большие окна создадут ритмичный рисунок. Жилой комплекс был признан лучшим архитектурным проектом по версии издания «Деловой Петербург».

Особой гордостью проекта станет собственный дендропарк. Здесь будут высажены разные виды деревьев, кустарников, трав и цветов, оформлены зоны отдыха с дизайнерскими скамейками и перголами.

В Svetlana Park представлены квартиры с отделкой по стандартам «Итальянские коллекции».   


ЖК Панорама Парк

«Панорама Парк Сосновка» — проект высокого комфорт-класса от Setl Group. Он строится в квартале, ограниченном проспектами Энгельса, Светлановским и Тореза, а также Манчестерской улицей. До парков Удельного и Сосновка — всего 10 минут ходьбы. До станции метро «Удельная» — 15 минут.

«Панорама Парк» — место для жизни с семьей. На его территории откроются три детских сада и школа, а в одном из корпусов расположится собственный детский клуб для игр и проведения праздников. На площадки во дворах добавлены интерактивные элементы, а на безопасное покрытие нанесены развивающие игры.

Любимым местом для прогулок жителей станет пешеходная аллея, которая пройдет через весь квартал и свяжет парки Сосновку и Удельный в единый эко-маршрут.

Все квартиры в ЖК «Панорама Парк» сдаются с чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции».  

ЖК FoRest Akvilon

«Аквилон Инвест»
«Аквилон Инвест»

В августе в продажу вышел ЖК FoRest Akvilon — новый проект в популярном и активно развивающемся Приморском районе. Он находится недалеко от живописного Юнтоловского заказника и в 15 минутах езды от метро «Комендантский проспект». До выездов на КАД и ЗСД — всего 5 минут: это позволит быстро добираться в любой район города.

FoRest Akvilon — экологичный и современный проект. Жилой комплекс получил наивысший класс энергоэффективности А+ благодаря новым технологиям строительства. Среди них — фасады с дополнительным слоем утеплителя, дополнительная шумоизоляция в стяжке пола, энергосберегающие лифты, освещение с датчиками движения.

Проект удобен для жизни с детьми. Здесь запланирован сад на 215 мест, а во дворах расположится веревочный парк, площадки-амфитеатры, игровые комплексы и шалаши для пряток во дворах.

ЖК «SKY Аквилон»

«Аквилон Инвест»
«Аквилон Инвест»

В ноябре стартовали продажи квартир в ЖК «Аквилон SKY». Этот жилой комплекс строится в Невском районе, на Октябрьской набережной. Проект состоит из трех корпусов и детского сада.

«Аквилон SKY» отличается высокой энергоэффективностью А+: в проекте реализовано множество решений, которые позволят уменьшить расходы на электроэнергию и отопление и сократить коммунальные платежи. 

В проекте уделено особое внимание благоустройству и инфраструктуре для досуга. Для малышей и подростков создадут отдельные игровые площадки, для любителей спорта — теннисные столы, тренажеры, зоны для командных игр и занятий йогой. Кроме того, в проекте запланированы специальные места для дрессировки и выгула собак.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-one/declarations

ЖК Svetlana Park – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/svetlana-park/declarations

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф

ЖК «Аквилон SKY» – застройщик ООО «Приневский 3», проектная декларация на сайте https://akvilon-sky.ru/about.php

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl City
      25.12.2019 14:46

      В ЖК «Солнечный город» открылся третий детский сад

      В жилом комплексе «Солнечный город» 25 декабря состоялось официальное открытие третьего муниципального детского сада. Современный садик с бассейном, построенный холдингом Setl Group, стал отделением ДОУ №91. В него будут ходить 220 малышей.
      pixabay.com
      25.12.2019 13:19

      22 января - круглый стол «Страхование. Лидеры о главном»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» в рамках проекта «Итоги года» проводит круглый стол на тему: «Страхование. Лидеры о главном»
      pixabay.com
      25.12.2019 13:17

      5 февраля - круглый стол «Банки и финансы. Лидеры о главном»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе: «Банки и финансы. Лидеры о главном»
      предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
      25.12.2019 13:02

      Компания «Лидер Групп» открыла в Мурино новый детский сад

      Поздравить коллектив дошкольного учреждения с началом работы вместе с журналистами и чиновниками приезжал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      25.12.2019 12:42

      «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию четвертую очередь ЖК «Юнтолово»

      «Главстрой Санкт-Петербург» получил разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди строительства нового жилого района «Юнтолово».
      ГК «КВС»
      25.12.2019 10:20

      В 2020 году планируется строительство школы в микрорайоне «Новое Сертолово»

      Школа на 825 учащихся в микрогороде «Новое Сертолово» вошла в федеральную программу «Стимул» на 2021 год. Об этом сообщил застройщик квартала – Группа компаний «КВС».
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      24.12.2019 18:00

      Рождественские скидки в «Образцовых кварталах»

      Новый Год и Рождество – это время не только отдыха, развлечений, встреч. Зимний сезон распродаж – настоящая отрада для любителей шопинга.
      pixabay.com
      24.12.2019 17:42

      МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

      МегаФон и тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях*.
      предоставлено ГК «Полис Групп»
      24.12.2019 17:30

      ГК «Полис Групп» открыла два детских сада в Мурино

      Сегодня, 24 декабря, состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» в Мурино. В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
      «Лидер Групп»
      24.12.2019 17:27

      Увеличение цен в жилом квартале «Гавань Капитанов»

      1 января 2020 года стоимость квадратного метра будет увеличена во всех домах жилого квартала «Гавань Капитанов». Успейте купить по старой цене!
      ПСК
      24.12.2019 15:09

      ЖК «Славянка» от ГК «ПСК» получила Заключение о соответствии

      ГК «ПСК» официально завершила строительство жилого комплекса «Славянка» в одноимённом микрорайоне Пушкинского района Санкт-Петербурга. Комплекс комфорт-класса прошёл проверку комиссией Госстройнадзора, включая специалистов санэпидемстанции и пожарной безопасности.
      Группа компаний «ЦДС»
      24.12.2019 12:38

      Группа ЦДС создала коллекцию авторских петербургских сувениров

      Группа ЦДС совместно с известным петербургским иллюстратором Ией Гаас разработала коллекцию авторских сувениров, которые будут вручать новоселам вместе с ключами от квартиры. Первыми их получат жители ЦДС «Московский».