Пять новых жилых комплексов 2019 года

«Петербургская Недвижимость» представляет подборку пяти интересных проектов, которые вышли в продажу и начали строиться в уходящем году.

Setl Group

Дом The One

Одной из премьер 2019 года стал элитный дом The One от девелопера Setl Group. Он возводится в историческом центре Петербурга, на великолепном Петровском острове.

The One — дом высотой от 6 до 8 этажей. Он имеет классическую форму каре и закрытый внутренний двор. Фасады обращены в сторону Малой Невы, благодаря чему из квартир открываются великолепные виды на воду и город.

The One — проект клубного формата, который предполагает приватность и спокойствие. Многоуровневая система контроля доступа обеспечит безопасность на территории. Во дворе будет обустроен уютный сад для отдыха, площадки для игр и спорта, а у воды — смотровая терраса-солярий.

В доме представлены квартиры от одно- до пятикомнатных. Среди них — эксклюзивные варианты с просторными открытыми террасами.

ЖК Svetlana Park

Setl Group

Строительство ЖК Svetlana Park девелопер Setl Group начал в феврале. Этот жилой комплекс бизнес-класса располагается в уникальной и исторической части Выборгского района: на тихой и зеленой Манчестерской улице, в шаговой доступности от парков Удельный и Сосновка. Исторический центр — всего в 15 минутах езды.

Svetlana Park состоит из двух корпусов высотой всего 10 этажей. Фасады будут облицованы клинкерным кирпичом трех оттенков, а большие окна создадут ритмичный рисунок. Жилой комплекс был признан лучшим архитектурным проектом по версии издания «Деловой Петербург».

Особой гордостью проекта станет собственный дендропарк. Здесь будут высажены разные виды деревьев, кустарников, трав и цветов, оформлены зоны отдыха с дизайнерскими скамейками и перголами.

В Svetlana Park представлены квартиры с отделкой по стандартам «Итальянские коллекции».





ЖК Панорама Парк

«Панорама Парк Сосновка» — проект высокого комфорт-класса от Setl Group. Он строится в квартале, ограниченном проспектами Энгельса, Светлановским и Тореза, а также Манчестерской улицей. До парков Удельного и Сосновка — всего 10 минут ходьбы. До станции метро «Удельная» — 15 минут.

«Панорама Парк» — место для жизни с семьей. На его территории откроются три детских сада и школа, а в одном из корпусов расположится собственный детский клуб для игр и проведения праздников. На площадки во дворах добавлены интерактивные элементы, а на безопасное покрытие нанесены развивающие игры.

Любимым местом для прогулок жителей станет пешеходная аллея, которая пройдет через весь квартал и свяжет парки Сосновку и Удельный в единый эко-маршрут.

Все квартиры в ЖК «Панорама Парк» сдаются с чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции».

ЖК FoRest Akvilon

«Аквилон Инвест»

В августе в продажу вышел ЖК FoRest Akvilon — новый проект в популярном и активно развивающемся Приморском районе. Он находится недалеко от живописного Юнтоловского заказника и в 15 минутах езды от метро «Комендантский проспект». До выездов на КАД и ЗСД — всего 5 минут: это позволит быстро добираться в любой район города.

FoRest Akvilon — экологичный и современный проект. Жилой комплекс получил наивысший класс энергоэффективности А+ благодаря новым технологиям строительства. Среди них — фасады с дополнительным слоем утеплителя, дополнительная шумоизоляция в стяжке пола, энергосберегающие лифты, освещение с датчиками движения.

Проект удобен для жизни с детьми. Здесь запланирован сад на 215 мест, а во дворах расположится веревочный парк, площадки-амфитеатры, игровые комплексы и шалаши для пряток во дворах.

ЖК «SKY Аквилон»

«Аквилон Инвест»

В ноябре стартовали продажи квартир в ЖК «Аквилон SKY». Этот жилой комплекс строится в Невском районе, на Октябрьской набережной. Проект состоит из трех корпусов и детского сада.

«Аквилон SKY» отличается высокой энергоэффективностью А+: в проекте реализовано множество решений, которые позволят уменьшить расходы на электроэнергию и отопление и сократить коммунальные платежи.

В проекте уделено особое внимание благоустройству и инфраструктуре для досуга. Для малышей и подростков создадут отдельные игровые площадки, для любителей спорта — теннисные столы, тренажеры, зоны для командных игр и занятий йогой. Кроме того, в проекте запланированы специальные места для дрессировки и выгула собак.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-one/declarations

ЖК Svetlana Park – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/svetlana-park/ declarations

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф

ЖК «Аквилон SKY» – застройщик ООО «Приневский 3», проектная декларация на сайте https://akvilon-sky.ru/about.php