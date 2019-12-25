«Ёлочка не горит». Правительство без новогоднего настроения обсуждало изменения в турбизнесе и Налоговом кодексе на последнем заседании 2019 года

Российский премьер-министр начал последнее заседание правительства в уходящем году с грустной вести.

«Ёлочка не горит», – посетовал 25 декабря Дмитрий Медведев, садясь в кресло председателя и окинув взглядом стоящую слева от него новогоднюю ёлку. Последнее заседание 2019-го было посвящено целому ряду федеральных законов. Одно из нововведений подразумевает создание единого федерального реестра туристических агентов наподобие существующего реестра туроператоров. По словам премьера, на такой шаг необходимо пойти, чтобы не страдали «тысячи» россиян. Дмитрий Медведев также рассказал об изменениях в Налоговом кодексе РФ.

«Наша страна одной из первых завершает цифровизацию системы такс-фри. На это направлен законопроект, который вводит электронные чеки для компенсации иностранным гражданам НДС при вывозе приобретённых у нас товаров», – приводит слова премьер-министра сайт правительства. Также Медведев пообещал поправки для улучшения ведения бизнеса в России.





Медведев начал последнее в этом году заседание правительства с плохой новости: «Елочка не горит» pic.twitter.com/6deEaiMp9Z — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 декабря 2019 г.

Накануне новогоднюю ёлку поставили и в кабинете Владимира Путина.