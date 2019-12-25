Машину-факел на Камышовой сняли и очевидцы, и камера наблюдения. Вторая запомнила поджигателя – он орудовал матрасом

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Сон жителей Камышовой улицы сегодня ночью прервал автомобильный пожар. Его видеозапись очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Спустя несколько часов после инцидента (что бывает нечасто) стала известна точная причина: это был поджог.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу, 25 декабря около половины третьего петербуржец сообщил в полицию о возгорании автомобиля во дворе дома 54, корпус 1, по Камышовой улице (Приморский район).





Прибыв на место, сотрудники установили, что частично сгорел «КИА Сид», принадлежащий тому самому мужчине, который звонил в полицию; никто не пострадал. Как оказалось, место пожара попадает в поле зрения камеры наружного наблюдения, установленной на фасаде дома 54 по улице Камышовой. Полицейские просмотрели запись и увидели поджигателя. Около 2:34 неизвестный мужчина подпалил машину при помощи матраса. Ведётся розыск злоумышленника.

Факт поджога удалось установить также с помощью камеры видеонаблюдения на Каменноостровском проспекте. Ночью 24 декабря там со взрывами горел «Мерседес», https://www.fontanka.ru/2019/12/24/024/ который, по словам местных жителей, ранее обливали краской. https://www.fontanka.ru/2019/12/25/018/



