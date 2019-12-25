«Считаю, что это мразь». Элла Памфилова заявила, что организаторы фальсификаций в Петербурге уходят от ответственности

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что организаторы и заказчики фальсификации выборов в Петербурге остаются в тени, подставляя других людей — исполнителей. Об этом она сказала 25 декабря на заседании ЦИК.

«Я их давно назвала мерзавцами, считаю, что это мразь. К сожалению, это не в наших силах — добраться до них», – признала председатель ЦИК. Она пообещала решать этот вопрос вместе с правоохранительными органами и наблюдателями.

Ранее ЦИК признал неудовлетворительной работу петербургского избиркома по контролю за соблюдением прав граждан на муниципальных выборах в сентябре. Впоследствии Памфилова доложила президенту Владимиру Путину, что петербургская кампания была «беспрецедентной по цинизму и нарушениям». Члены ЦИК, в том числе и сама Памфилова, не раз обращали внимание на то, что петербургские избиркомы зависимы от региональных политиков. Председатель Центризбиркома говорила, что располагает доказательствами вмешательства в избирательный процесс нескольких депутатов Госдумы от «Единой России», а также спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.



