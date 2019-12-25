Из приемной ФСБ – в «Кащенко». Через несколько дней после нападения на штаб-квартиру ФСБ на Лубянку пожаловал «неадекватный посетитель»

СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что накануне в приемную Федеральной службы безопасности пришел «неадекватный мужчина».

«Днем 24 декабря в приемную ФСБ России на улице Большая Лубянка пришел мужчина, пребывающий в неадекватном состоянии. Приехавшие на место оперативники доставили в дежурную часть 35-летнего приезжего из Ухты. После беседы с гражданином было принято решение о вызове ему бригады скорой психиатрической помощи», – рассказало 25 декабря агентство «Москва».

Посетителя отправили в «Кащенко» – столичную клиническую больницу №1 имени Алексеева. Неизвестно, что происходило в приемной и зачем житель Ухты пришел на Лубянку. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.



