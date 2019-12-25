ГК «ПСК»: покупатели дорогих квартир хотят видеть дорогие виды

В историческом центре Петербурга можно не только гулять, наслаждаясь видами. В нём можно жить, сочетая неповторимую атмосферу культурной столицы и комфорт современной квартиры бизнес-класса. Доказательство тому – жилой комплекс «Новый Невский» от ГК «ПСК», расположенный на Тележной улице, буквально в нескольких десятках шагов от Невского проспекта.

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– ЖК «Новый Невский» создан архитекторами бюро «Евгений Герасимов и партнёры», авторами знаковых проектов Петербурга и Москвы, – говорит Сергей Мохнарь, руководитель департамента развития ГК «ПСК». – Они знают анатомию города, его историю и актуальные тенденции в архитектуре, поэтому создают контекстный продукт.

Действительно, создатели ЖК «Новый Невский» опирались на градостроительные традиции Петербурга, деликатно встраивая комплекс современного стиля в историческое окружение. Архитекторы заботились не только о городских панорамах, но и комфорте жильцов: «Новый Невский» скрыт другими домами от шума главной магистрали Петербурга. При этом с верхних этажей комплекса открывается захватывающий вид на Неву и город.

Главный фасад жилого комплекса «Новый Невский» визуально разделён на три части, и у каждой – своя архитектурная концепция. В первом корпусе бросается в глаза ризалит, симметричный к центральной оси здания, а также изящная арка. Второй корпус выделяется своими выступающими балконами. Третий корпус привлекает внимание асимметричной композицией и акцентом в виде башни. При всем своём разнообразии все три корпуса построены в единую линию, как того требуют классические принципы петербургской архитектуры. Главный фасад «Нового Невского» выходит на Тележную улицу. Внутренний двор комплекса – благоустроенное и безопасное пространство с продуманными и комфортными местами для отдыха.

Для любителей захватывающих панорам ГК «ПСК» предлагает видовые квартиры на седьмых этажах корпусов комплекса «Новый Невский». Кроме того, жильцы этих квартир могут любоваться панорамами Петербурга с собственных отдельных террас.

– Покупатели дорогих квартир хотят видеть дорогие виды, те виды, которые представляют ценность в любом из проявлений — экологическом, архитектурном, историческом, – говорит Сергей Мохнарь. – Причем ценность не субъективную, а объективную. И это всегда эстетика.

В проект жилого комплекса «Новый Невский» входит 120 квартир с количеством комнат от одной до трёх, с балконом и гардеробной. Высота потолка в квартирах – от 3,3 до 4 метров. Автовладельцам предлагается отапливаемый паркинг на 89 мест, куда можно спуститься на лифте, связывающем надземную и подземную части комплекса. Вся инфраструктура «Нового Невского» выполнена с учётом современных технологических требований. Инженерные коммуникации продуманы так, чтобы обеспечивать жильцов бесперебойной подачей электроэнергии и воды. Каждый дом комплекса оборудован бесшумными лифтами.

ГК «ПСК» следует сложившейся негласной традиции, вдохновляясь историей и атмосферой места, выбирая архитектурный стиль проекта в соответствии с контекстом локации. Разумеется, комплекс отвечает всем требованиям сегмента, таким, как подземный паркинг, ландшафтный дизайн, террасы, функциональность планировок. При этом «Новый Невский» в значительной степени ориентирован на молодых состоятельных покупателей, которым интересно жить в доме с особой атмосферой. Он станет продолжением образа жизни людей, привыкших к комфорту, красивому окружению и индивидуальному подходу к архитектуре.

Подробности о квартирах и планировках жилого комплекса «Новый Невский» можно узнать в отделе продаж по адресу: Невский проспект, д.163 Б. Телефон: (812) 210-16-10.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/