Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 61.72р
68.41р
15:12 25.12.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
25.12.2019 13:15
Печать

ГК «ПСК»: покупатели дорогих квартир хотят видеть дорогие виды

В историческом центре Петербурга можно не только гулять, наслаждаясь видами. В нём можно жить, сочетая неповторимую атмосферу культурной столицы и комфорт современной квартиры бизнес-класса. Доказательство тому – жилой комплекс «Новый Невский» от ГК «ПСК», расположенный на Тележной улице, буквально в нескольких десятках шагов от Невского проспекта.

ГК «ПСК»: покупатели дорогих квартир хотят видеть дорогие виды

ПСК

– ЖК «Новый Невский» создан архитекторами бюро «Евгений Герасимов и партнёры», авторами знаковых проектов Петербурга и Москвы, – говорит Сергей Мохнарь, руководитель департамента развития ГК «ПСК». – Они знают анатомию города, его историю и актуальные тенденции в архитектуре, поэтому создают контекстный продукт.

Действительно, создатели ЖК «Новый Невский» опирались на градостроительные традиции Петербурга, деликатно встраивая комплекс современного стиля в историческое окружение. Архитекторы заботились не только о городских панорамах, но и комфорте жильцов: «Новый Невский» скрыт другими домами от шума главной магистрали Петербурга. При этом с верхних этажей комплекса открывается захватывающий вид на Неву и город.

Главный фасад жилого комплекса «Новый Невский» визуально разделён на три части, и у каждой – своя архитектурная концепция. В первом корпусе бросается в глаза ризалит, симметричный к центральной оси здания, а также изящная арка. Второй корпус выделяется своими выступающими балконами. Третий корпус привлекает внимание асимметричной композицией и акцентом в виде башни. При всем своём разнообразии все три корпуса построены в единую линию, как того требуют классические принципы петербургской архитектуры. Главный фасад «Нового Невского» выходит на Тележную улицу. Внутренний двор комплекса – благоустроенное и безопасное пространство с продуманными и комфортными местами для отдыха.

Для любителей захватывающих панорам ГК «ПСК» предлагает видовые квартиры на седьмых этажах корпусов комплекса «Новый Невский». Кроме того, жильцы этих квартир могут любоваться панорамами Петербурга с собственных отдельных террас.

– Покупатели дорогих квартир хотят видеть дорогие виды, те виды, которые представляют ценность в любом из проявлений — экологическом, архитектурном, историческом, – говорит Сергей Мохнарь. – Причем ценность не субъективную, а объективную. И это всегда эстетика.

В проект жилого комплекса «Новый Невский» входит 120 квартир с количеством комнат от одной до трёх, с балконом и гардеробной. Высота потолка в квартирах – от 3,3 до 4 метров. Автовладельцам предлагается отапливаемый паркинг на 89 мест, куда можно спуститься на лифте, связывающем надземную и подземную части комплекса. Вся инфраструктура «Нового Невского» выполнена с учётом современных технологических требований. Инженерные коммуникации продуманы так, чтобы обеспечивать жильцов бесперебойной подачей электроэнергии и воды. Каждый дом комплекса оборудован бесшумными лифтами.

ГК «ПСК» следует сложившейся негласной традиции, вдохновляясь историей и атмосферой места, выбирая архитектурный стиль проекта в соответствии с контекстом локации. Разумеется, комплекс отвечает всем требованиям сегмента, таким, как подземный паркинг, ландшафтный дизайн, террасы, функциональность планировок. При этом «Новый Невский» в значительной степени ориентирован на молодых состоятельных покупателей, которым интересно жить в доме с особой атмосферой. Он станет продолжением образа жизни людей, привыкших к комфорту, красивому окружению и индивидуальному подходу к архитектуре.

Подробности о квартирах и планировках жилого комплекса «Новый Невский» можно узнать в отделе продаж по адресу: Невский проспект, д.163 Б. Телефон: (812) 210-16-10.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl City
      25.12.2019 14:46

      В ЖК «Солнечный город» открылся третий детский сад

      В жилом комплексе «Солнечный город» 25 декабря состоялось официальное открытие третьего муниципального детского сада. Современный садик с бассейном, построенный холдингом Setl Group, стал отделением ДОУ №91. В него будут ходить 220 малышей.
      pixabay.com
      25.12.2019 13:19

      22 января - круглый стол «Страхование. Лидеры о главном»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» в рамках проекта «Итоги года» проводит круглый стол на тему: «Страхование. Лидеры о главном»
      pixabay.com
      25.12.2019 13:17

      5 февраля - круглый стол «Банки и финансы. Лидеры о главном»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе: «Банки и финансы. Лидеры о главном»
      предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
      25.12.2019 13:02

      Компания «Лидер Групп» открыла в Мурино новый детский сад

      Поздравить коллектив дошкольного учреждения с началом работы вместе с журналистами и чиновниками приезжал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      25.12.2019 12:42

      «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию четвертую очередь ЖК «Юнтолово»

      «Главстрой Санкт-Петербург» получил разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди строительства нового жилого района «Юнтолово».
      ГК «КВС»
      25.12.2019 10:20

      В 2020 году планируется строительство школы в микрорайоне «Новое Сертолово»

      Школа на 825 учащихся в микрогороде «Новое Сертолово» вошла в федеральную программу «Стимул» на 2021 год. Об этом сообщил застройщик квартала – Группа компаний «КВС».
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      24.12.2019 18:00

      Рождественские скидки в «Образцовых кварталах»

      Новый Год и Рождество – это время не только отдыха, развлечений, встреч. Зимний сезон распродаж – настоящая отрада для любителей шопинга.
      pixabay.com
      24.12.2019 17:42

      МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

      МегаФон и тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях*.
      предоставлено ГК «Полис Групп»
      24.12.2019 17:30

      ГК «Полис Групп» открыла два детских сада в Мурино

      Сегодня, 24 декабря, состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» в Мурино. В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
      «Лидер Групп»
      24.12.2019 17:27

      Увеличение цен в жилом квартале «Гавань Капитанов»

      1 января 2020 года стоимость квадратного метра будет увеличена во всех домах жилого квартала «Гавань Капитанов». Успейте купить по старой цене!
      ПСК
      24.12.2019 15:09

      ЖК «Славянка» от ГК «ПСК» получила Заключение о соответствии

      ГК «ПСК» официально завершила строительство жилого комплекса «Славянка» в одноимённом микрорайоне Пушкинского района Санкт-Петербурга. Комплекс комфорт-класса прошёл проверку комиссией Госстройнадзора, включая специалистов санэпидемстанции и пожарной безопасности.
      Группа компаний «ЦДС»
      24.12.2019 12:38

      Группа ЦДС создала коллекцию авторских петербургских сувениров

      Группа ЦДС совместно с известным петербургским иллюстратором Ией Гаас разработала коллекцию авторских сувениров, которые будут вручать новоселам вместе с ключами от квартиры. Первыми их получат жители ЦДС «Московский».