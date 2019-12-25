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Власть
25.12.2019 13:17
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ЦИК рекомендовал на пост председателя псковского избиркома петербургского политтехнолога. Он помогал избирать губернатора области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рекомендовала избрать на пост председателя избиркома Псковской области политтехнолога Игоря Сопова. Это решение члены ЦИК приняли 25 декабря 14 голосами, один высказался против.

Родился Игорь Сопов в Псковской области, но карьеру построил в Петербурге: он занимался сопровождением избирательных кампаний, часто под руководством политтехнолога Александра Серавина. В частности, Сопов был директором Центра современной кавказской политики (ЦСКП) – структуры, которую учредил Серавин во время работы в СКФО. На посту заместителя полпреда президента в этом округе тогда трудился Михаил Ведерников, нынешний губернатор Псковской области. В 2018 году, когда Ведерников впервые избирался на пост главы региона, его кампанию вел Александр Серавин, а Игорь Сопов работал в штабе под его началом.

Альтернативным кандидатом на пост председателя избиркома Псковской области была представительница «Яблока» Елена Маятникова, которая сейчас работает членом комиссии с правом решающего голоса. Летом 2018 года Елена Маятникова выступила с особым мнением к решению избиркома о регистрации кандидатов в губернаторы, которым предстояло конкурировать с Михаилом Ведерниковым. Она заявила, что подписи муниципальных депутатов, которые принесли в свою поддержку выдвинутые Партией Роста и Партией пенсионеров Игорь Романов и Сергей Кулаков, недостоверны. В рейтинговом голосовании ее кандидатуру на председательский пост поддержали только четверо членов ЦИК.

В начале декабря Игорь Сопов стал членом избирательной комиссии Псковской области — его делегировал ЦИК. Возглавить комиссию он сможет только в том случае, если за его кандидатуру проголосует большинство ее членов. 

Игорь Сопов — не первый политтехнолог, близкий к Александру Серавину, который занимает связанные с внутренней политикой должности в регионе. «Фонтанка» рассказывала, что в начале ноября пост заместителя начальника управления внутренней политики администрации Псковской области занял петербургский политтехнолог Петр Бычков, который также работал в СКФО под руководством Александра Серавина, а в последнее время руководил «бэк-офисом» предпринимателя Евгения Пригожина, обеспечивая сопровождение его проектов в Африке. Кроме того, в прошлом году Михаил Ведерников назначил руководителем аппарата администрации региона Сергея Дмитриева – тот был сотрудником его предвыборного штаба во время губернаторской кампании.



© Фонтанка.Ру
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