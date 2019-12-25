Компания «Лидер Групп» открыла в Мурино новый детский сад

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Поздравить коллектив дошкольного учреждения с началом работы вместе с журналистами и чиновниками приезжал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Новый детский сад на 100 мест расположен на территории уже заселенного ЖК «Три кита 1». Садик выполнен в едином стиле, перекликающимся с общей концепцией комплекса, в основу которой был положен мощный образ синего кита (в одном из дворов он даже воплощен в виде целого «детского городка»).

В саду предусмотрены спальни, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, кухня, а также медицинский кабинет. Все необходимое оборудование – от игрушек до крупной кухонной техники, компания «Лидер Групп» приобрела за свой счет.

Прилегающая к детскому саду территория хорошо благоустроена, огорожена и защищена. Здесь застройщик оборудовал игровые площадки, зоны отдыха, беседки, песочницы, качели, разнообразные горки и лесенки для активного отдыха малышей.

Губернатор по достоинству оценил качество проведенных работ, пообщался с сотрудниками учреждения и даже с детишками, которые, к слову, начали ходить в новый детский сад еще с 9 декабря. Особенно Александру Дрозденко понравились разнообразные тематические площадки, расположенные на территории садика.

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/