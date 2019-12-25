ЦБ дожал уголовное дело по Международному банку Санкт-Петербурга. Это пятая попытка в сторону подполковника ФСБ

Следственный комитет по Северо-Западу возбудил уголовное дело о фальсификации финансовой отчетности в рухнувшем Международном банке Санкт-Петербурга. «Фонтанка» знает, что заявление Агентства по страхованию вкладов месяцев десять бродило между следствием полицейского главка и прокуратурой города, а Генеральная прокуратура незаметно согласовала.

Как стало известно нашему изданию 25 декабря, около недели назад в Следственном комитете по Северо-Западу возбуждено уголовное дело по статье 172.1 УК – «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Возбуждено оно в отношении неустановленных лиц из числа руководства и правления Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), у которого Центробанк отозвал лицензию в конце 2018-го, а осенью этого года арбитраж признал банкротом.

Интригой же является следующая ситуация. После того, как в конце 2018-го в банк зашло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), примерно в феврале этого года оно направило многостраничный анализ финансового состояния МБСП на имя министра МВД Колокольцева.

Из обзора выходило, что из банка незаконно выведены около 9 млрд рублей. Из центрального аппарата МВД материалы пришли в Главное следственное управление регионального ГУ МВД, где с весны по сентябрь 2019 года следствие пыталось как минимум четыре раза возбудить уголовное дело. Причем не по факту, а сразу в отношении экс-сенатора, фактического владельца и главы правления Сергея Бажанова (документы есть в распоряжении редакции).





По данным «Фонтанки», четыре раза в ГСУ на Лиговском проспекте печатали постановление о возбуждении дела по статье 201 УК – «Злоупотребление полномочиями». Столько же раз прокуратура города не согласовывала. Нашему изданию известно, что следователям советовали то доработать, то договорить с фигурантом. Переговорить же, в конце концов, не получилось, потому как Сергей Бажанов убыл то ли в Лондон, то ли в Ниццу.

«Фонтанке» понятно, что за это время АСВ и Центробанк, в общем-то, все осознали. Тем более что наше издание добавило конспирологии, рассказав, что Сергей Бажанов является подполковником Госбезопасности. Тогда Центробанк обратился уже в Генпрокуратуру по СЗФО, что на Английской набережной. А та возьми и усмотри состав. По данным «Фонтанки», ни в ГСУ ГУ МВД, ни в прокуратуре Петербурга еще не знают подробностей.

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