«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию четвертую очередь ЖК «Юнтолово»

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» получил разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди строительства нового жилого района «Юнтолово».

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Главстрой Санкт-Петербург» разрешение на ввод четвертой очереди ЖК «Юнтолово» в Приморском районе.

Общая площадь семи четырехэтажных корпусов на 529 квартир составляет 31 148 кв. м. Новые дома расположены рядом с Юнтоловским заказником. На прилегающей территории с ландшафтным дизайном обустроены детские и спортивные площадки, организованы зоны отдыха.

Квартиры сданы с полной отделкой уровня «комфорт», которая включает в себя полный комплект сантехники, радиаторы с терморегуляторами. Стены оклеены фактурными флизелиновыми обоями под окраску, на полу уложен ламинат с фактурой дерева. Ванные комнаты полностью облицованы керамической плиткой. Установлены металлические входные двери, на окнах — замки-блокираторы. В квартиры заведены слаботочные сети, интернет, выполнена разводка электричества.

Представлены как классические планировки, так и жилье евроформата с просторной кухней-гостиной и спальней. В отдельных квартирах предусмотрены кладовые и остеклённые балконы.

Четвертая очередь нового жилого района «Юнтолово» была признана лучшим строящимся жилым комплексом класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге. Соответствующие итоги ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» были подведены 6 декабря. В сентябре, в рамках конкурса «Лидер строительного качества — 2019», жилой комплекс «Юнтолово» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург»:

— Сегодня, в условиях высокой конкуренции и перехода строительной отрасли на работу по новым правилам, застройщикам важно предложить не только привлекательные цены, но и интересное наполнение проектов. Четвертую очередь нового жилого района «Юнтолово», которая получила награды независимых конкурсов на рынке недвижимости, по достоинству оценили эксперты и покупатели — практически все квартиры были реализованы еще на этапе строительства. Построенные корпуса выделяются малой этажностью, удачным расположением вблизи природного заказника, качественной отделкой комфорт-класса. Инфраструктура ЖК «Юнтолово» возводится синхронно с жильем, и мы намерены и дальше сохранять необходимый баланс в развитии молодого и перспективного городского района.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.