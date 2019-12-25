Девятиклассник с молотком подкараулил учительницу русского перед школой. Она в реанимации

Ученик девятого класса школы №24 из Екатеринбурга напал с молотком на учительницу. Он подкараулил её на улице по пути в школу и там избил, а потом пришел на занятия.

Как сообщает 25 декабря Е1.RU, женщина жива. С черепно-мозговой травмой она госпитализирована и находится в реанимации.

Известно, что пострадавшая работает учителем русского языка, также она классный руководитель и живет недалеко от учебного заведения.



