Снова боулинг. Причиной смертельного ДТП на «Скандинавии» стал обгон

В массовом ДТП на автодороге «Скандинавия» погиб предполагаемый виновник. В больницу доставлены три человека.

Подробную информацию об аварии в Выборгском районе Ленинградской области сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 25 декабря около 9:30 на 111-м километре трассы, в районе станции Лейпясуо, столкнулись четыре автомобиля. По предварительной версии, мужчина 1976 года рождения на «КИА» при обгоне столкнулся с «БМВ» под управлением мужчины 1984 года рождения и со «Шкодой», за рулём которой был мужчина 1982 года рождения. «Шкода» отлетела в «Форд» под управлением мужчины 1973 года рождения.

На месте погиб водитель «КИА». В ЦРБ Выборга были доставлены трое: водитель «Шкоды» в состоянии средней степени тяжести, а также два пассажира «КИА»: мужчина 1970 года рождения с тяжёлыми травмами и мужчина 1977 года рождения с травмами средней степени тяжести.





Как сообщали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на дороге введено реверсивное движение.

Напомним, 21 декабря на 142-м километре «Скандинавии» столкнулись семь машин, начался пожар: тогда грузовик, как в боулинге, раскидал попутный транспорт. Свою версию позже изложил предполагаемый виновник.