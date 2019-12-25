Заместитель Медведева рассказал, какие автомобили в 2020 году подорожают больше всего

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что импортные автомобили в 2020 году подорожают из-за роста ставок утилизационного сбора.

«Вполне возможно, что импортируемые машины несколько подорожают. Но те, которые локализованы на территории РФ, имеют особенно высокий уровень локализации. Эта система мер поддержки, которая оказывается российскому автопрому, не приведет к существенному подорожанию автомобилей», – цитирует его 25 декабря ТАСС.

Напомним, что правительство утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в конце ноября. В среднем он вырос на 111 процентов.



