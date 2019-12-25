Видео, которое можно смотреть бесконечно. Сноубордист подрался с глухарём и проиграл

Лучшую битву уходящего года представил сноубордист, покорявший склоны в кузбасском Шерегеше. Он не смог спокойно проехать мимо глухаря и узнал, кто в Сибири на самом деле царь горы.

Курьёзное видео 25 декабря в Instagram опубликовал пользователь popeliukh. Неравная битва развернулась на спуске, когда сноубордист решил «по компанейски спрейнуть снежком» замеченного глухаря, но тот дерзости не простил.

«Ему это показалось не по понятиям и он погнался за мной в атаку! Такого развития событий я не ожидал и, честно говоря, прилично очканул, когда такая здоровая птица начала атаковать», – рассказывает участник схватки.





На видео он безуспешно отмахивается доской и отступает под крики товарища «Игорь, убегай! Глухарь, оставь Игоря!». Бой был проигран: задира капитулировал, но урок усвоил.

«На этом же спуске я налетел на камень, скрывавшийся под снегом, и меня отбросило телом в другой камень. Ничего не сломал, но шмякнулся смачно. Мораль басни – не шутите с животными, иначе моментальная карма быстро разберется с вами», – признаёт он.

«Это вам не битва Хабиба с Конором, тут все серьезней», – оценили в комментариях. Глухарь, как предупреждает проигравший, взял трассу под контроль и поджидает новых жертв.