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Происшествия
25.12.2019 12:37
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Петербуржцы задержались в Стамбуле на 14 часов. Их самолёт пытались починить, но потом всё же заказали резерв

Отдохнувшие петербуржцы 14 часов не могли сесть на самолёт, который доставит их из Стамбула. 25 декабря на рейс авиакомпании Red Wings, заказанный «Интуристом», наконец-то началась финальная посадка после двух неудачных попыток. 

О проблемах в аэропорту турецкой столицы «Фонтанке» сообщила читательница. По её словам, вылет рейса WZ 3032 был запланирован на 22:30 24 декабря, однако пассажиров дважды сажали в самолёт и провожали обратно в терминал. Из еды и питья дали только бутерброд и бутылку воды, не заселяя в отель. 

В пресс-службе туроператора «Интурист» (заказчика рейса) подтвердили, что произошла задержка вылета от 11 до 15 часов в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок безопасности перелета. Пассажирам было предложено питание. В аэропорту Стамбула с пассажирами якобы работали представители принимающей компании «Интуриста» в Стамбуле. 

«В настоящий момент началась посадка на рейс», – рассказал представитель «Интуриста». В Red Wings «Фонтанке» также сообщили о начале посадки и подробно объяснили, почему петербуржцы ждали её так долго.     


«Задержка рейса авиакомпании Red Wings WZ-3032 (Стамбул – Петербург) произошла по причине технической неисправности самолета. Резервный самолет, прибывший в аэропорт Стамбула для выполнения рейса, сейчас готовится к взлету. Планируемое время вылета воздушного судна в 12:30, время московское», – уточнили в пресс-службе перевозчика. 

Также в Red Wings отметили, что, по информации их представителя, пассажирам оказывались все услуги по федеральным авиационным правилам. Однако сообщения читателей «Фонтанки» об отсутствии горячего питания и прочих неудобствах всё же проверят.


© Фонтанка.Ру
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