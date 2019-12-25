Услугу по переводу денег за рубеж в Петербурге оценили в аресты. Бизнесменам предъявили сомнительные 15 млрд рублей

Следствие обвинило собственника старейшей транспортно-логистической компании и известного брокера в обнале и выгоне за границу более чем внушительных сумм. В группе насчитали под 20 человек, все проходят по двум уголовным делам. «Фонтанка» узнала, что первоначально сработала компьютерная программа налоговиков.

Как стало известно нашему изданию 25 декабря, около недели назад Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал генерального директора и собственника известной транспортно-логистической компании «Балтийский эскорт» Андрея Бабурова и петербургского бизнесмена Дмитрия Кузнецова. В Главном следственном управлении ГУ МВД они обвиняются по двум составам – «незаконная банковская деятельность» и «совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Также обвинение предъявлено руководителю и владельцу «ЛПМ-Брокер», входящему в состав группы компаний Treffee, Назарову. Всего же по делу проходит около 20 человек, большинство же из них являются и исполнителями схемы.

По данным «Фонтанки», им вменяется предоставление услуг по формированию необоснованных налоговых вычетов по НДС и выводу денег за пределы РФ. В материалах указано, что за 2018-2019 годы обвиняемыми использовались фирмы, на которые и были сформированы вычеты на 15 миллиардов рублей. Выведено же за границу, по версии следствия, более 5 миллиардов рублей.

Нашему изданию известно, что изначально налоговые расхождения обнаружил автоматизированный комплекс налоговиков Петербурга — так называемый АСК НДС-2. Это программа, которая выявляет риски и присваивает уровни. Работает она как аудитор в режиме онлайн.



