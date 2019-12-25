Накопи себе сам. Как будет работать гарантированный пенсионный план
В ноябре 2019 года Министерство финансов опубликовало для общественного обсуждения законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Это финансовый инструмент, позволяющий человеку самостоятельно сформировать вторую пенсию, которую он сможет получать в дополнение к основной. Вместе с экспертами ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) мы разобрались в том, как устроен ГПП и чем он будет полезен нам с вами.
- Я в принципе не очень хорошо понимаю российскую пенсионную систему. Как она функционирует?
- Понятно, теперь давайте вернемся к гарантированному пенсионному плану. Что мне нужно будет сделать, чтобы начать его использовать?
- Чем ГПП лучше обычной негосударственной пенсии?
- Можно ли будет переходить из одного пенсионного фонда в другой?
- Кому подойдет гарантированный пенсионный план?
- Когда я смогу начать копить пенсию по схеме ГПП?
1 Я в принципе не очень хорошо понимаю российскую пенсионную систему. Как она функционирует?
У каждого из нас есть лицевой счет в Пенсионном фонде РФ. Раз в месяц работодатель переводит на него деньги — 22% от вашей зарплаты. Этот взнос «отчисляется» в страховую часть пенсии: сами деньги идут на выплаты сегодняшним пенсионерам, а вам, в зависимости от количества поступивших денег, начисляются баллы. Когда вы выйдете на пенсию, эти баллы будут использоваться для расчета вашей страховой пенсии, который производится по следующей формуле: сумма баллов, умноженная на стоимость одного балла в год назначения пенсии, плюс фиксированная выплата текущего года (в 2019-м она составляла 5334,19 рублей). Стоимость балла и размер годовой выплаты устанавливаются государством и ежегодно индексируются.
Также в рамках вашего лицевого счета может существовать особый «уголок», где хранится накопительная часть пенсии. Эти пенсионные накопления могут быть сформированы у мужчин, родившихся после 1953 года, и женщин, родившихся после 1957 года, если они успели написать заявление о перечислении 6% от размера своей зарплаты не в страховую пенсию, а в накопительную. Если вы сделали такие распоряжения, этими деньгами может управлять выбранная вами управляющая компания или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Обратите внимание: с 2014 года все 22% от размера вашей зарплаты «уходят» в страховую пенсию, то есть, по сути, на выплаты текущих пенсий. При этом ваши пенсионные накопления продолжают увеличиваться за счет инвестиционного дохода.
Выйдя на пенсию, вы будете вправе забрать накопленные деньги одним из трех способов. Во-первых, можно получить все и сразу, но только в том случае, если размер ваших пенсионных накоплений не превышает 5% от страховой пенсии. Во-вторых, можно получать деньги постепенно: ежемесячно в течение выбранного вами количества лет. Срок выплаты должен быть не меньше 120 месяцев, а все, что вы не успеете получить, достанется вашим наследникам. Третий вариант — получение денег в виде пожизненной пенсии, однако в этом случае остаток не наследуется.
Все описанное выше называется обязательным пенсионным страхованием (ОПС).
2 Понятно, теперь давайте вернемся к гарантированному пенсионному плану. Что мне нужно будет сделать, чтобы начать его использовать?
Первый шаг — добровольная регистрация в реестре участников ГПП. Для этого вы подаете заявление через портал Госуслуг или через работодателя.
Также нужно будет решить, какой процент от зарплаты вы станете ежемесячно отправлять на лицевой счет в выбранном вами НПФ. Вы сможете увеличивать и уменьшать эту цифру неограниченное количество раз, если обстоятельства жизни или доход изменятся, — или даже вовсе перестать перечислять деньги на счет ГПП. Однако такие «каникулы» не должны длиться более пяти лет.
Важный нюанс: в ГПП можно будет перевести пенсионные накопления. При этом поменяется их статус: они перестанут принадлежать государству и начнут принадлежать вам.
В дальнейшем гарантированный пенсионный план работает так же, как уже существующее на рынке негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Вы копите средства, фонд их инвестирует, получает доход и складывает его на ваш лицевой счет ГПП. Выйдя на пенсию, вы сможете получить накопленное либо целиком и сразу, либо в течение 15 лет (остаток на счете передается по наследству), либо согласно правилам конкретного фонда.
3 Чем ГПП лучше обычной негосударственной пенсии?
Мы с вами можем копить будущую пенсию на счету НПФ и без гарантированного плана, однако у предложенной в законопроекте схемы есть несколько привлекательных преимуществ. Во-первых, в рамках ГПП полная сохранность всех денег — взносов, переведенной накопительной пенсии и инвестдохода — гарантируется Агентством по страхованию вкладов. Во-вторых, участник плана получает право на налоговый вычет в размере 13% от суммы каждого отчисления, если эта сумма не превышает 6% от зарплаты. В-третьих, накопленные средства можно будет получить досрочно в особых случаях: например, если потребуется дорогое лечение. В-четвертых, как мы писали выше, ГПП позволяет получить право собственности на пенсионные накопления в рамках обязательного пенсионного страхования.
4 Можно ли будет переходить из одного пенсионного фонда в другой?
Такая возможность предусмотрена в законопроекте, причем инвестиционный доход при смене фонда теряться не будет. Однако специалисты рекомендуют относиться к этому внимательно. «Количество фондов на рынке уменьшается, поэтому лучше изначально осознанно подойди к выбору НПФ, а потом спокойно следить за его работой и своими накоплениями», — отмечает генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.
5 Кому подойдет гарантированный пенсионный план?
«Мы полагаем, если внедрить ГПП в существующем виде, проект будет популярен у людей с ежемесячным доходом от 50 тыс. рублей, — говорит Лариса Горчаковская. — Наши расчеты показывают, что при регулярных взносах в размере 6% от заработной платы гражданин в возрасте 40 лет сможет обеспечить себе пенсию в размере 40% от утраченного заработка. Кроме того, предлагаемая концепция вводит новые налоговые преференции при уплате пенсионных взносов: верхний предел освобождения от НДФЛ устанавливается в виде 6% от зарплаты (дохода) — независимо от его величины. Благодаря ГПП граждане смогут получать на свои средства доход с гарантией сохранности. Мы считаем, что этот пенсионный план найдет своего потребителя и будет пользоваться растущим спросом».
6 Когда я смогу начать копить пенсию по схеме ГПП?
Планируется, что закон о гарантированном пенсионном плане вступит в силу в 2021 году.
Материал подготовлен в партнерстве с ВТБ.