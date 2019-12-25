Накопи себе сам. Как будет работать гарантированный пенсионный план

1 Я в принципе не очень хорошо понимаю российскую пенсионную систему. Как она функционирует?

У каждого из нас есть лицевой счет в Пенсионном фонде РФ. Раз в месяц работодатель переводит на него деньги — 22% от вашей зарплаты. Этот взнос «отчисляется» в страховую часть пенсии: сами деньги идут на выплаты сегодняшним пенсионерам, а вам, в зависимости от количества поступивших денег, начисляются баллы. Когда вы выйдете на пенсию, эти баллы будут использоваться для расчета вашей страховой пенсии, который производится по следующей формуле: сумма баллов, умноженная на стоимость одного балла в год назначения пенсии, плюс фиксированная выплата текущего года (в 2019-м она составляла 5334,19 рублей). Стоимость балла и размер годовой выплаты устанавливаются государством и ежегодно индексируются.

Также в рамках вашего лицевого счета может существовать особый «уголок», где хранится накопительная часть пенсии. Эти пенсионные накопления могут быть сформированы у мужчин, родившихся после 1953 года, и женщин, родившихся после 1957 года, если они успели написать заявление о перечислении 6% от размера своей зарплаты не в страховую пенсию, а в накопительную. Если вы сделали такие распоряжения, этими деньгами может управлять выбранная вами управляющая компания или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Обратите внимание: с 2014 года все 22% от размера вашей зарплаты «уходят» в страховую пенсию, то есть, по сути, на выплаты текущих пенсий. При этом ваши пенсионные накопления продолжают увеличиваться за счет инвестиционного дохода.

Выйдя на пенсию, вы будете вправе забрать накопленные деньги одним из трех способов. Во-первых, можно получить все и сразу, но только в том случае, если размер ваших пенсионных накоплений не превышает 5% от страховой пенсии. Во-вторых, можно получать деньги постепенно: ежемесячно в течение выбранного вами количества лет. Срок выплаты должен быть не меньше 120 месяцев, а все, что вы не успеете получить, достанется вашим наследникам. Третий вариант — получение денег в виде пожизненной пенсии, однако в этом случае остаток не наследуется.

Все описанное выше называется обязательным пенсионным страхованием (ОПС).