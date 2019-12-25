В правительстве пообещали стабильные цены на бензин в новом году

В стране нет оснований для существенного роста стоимости топлива, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.

«Предсказаний очень много, но мы в правительстве уверены в надежности механизмов, которые выработаны сегодня и успешно работают. Думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы опасаться», – цитирует 25 декабря РИА Новости ответ Козака на вопрос о возможности роста цен на бензин в 2020-м.

По его словам, стоимости топлива «не страшны никакие колебания». Ранее свое видение чиновник уже изложил в статье журнала «Энергетическая политика», где отметил, что производство бензина в России в уходящем году выросло на 2%, до 40,2 миллиона тонн, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В 2019 году россияне, если судить по данным ВЦИОМ, заметили повышение цен на горючее – почти половина заявили, что они готовы отказаться от личного транспорта из-за цен. Расти стоимость топлива начала еще летом, после введения новых тарифов. Это произошло на фоне решения правительства не продлевать с нефтяниками соглашение о заморозке. В июне президент Владимир Путин подписал закон о корректировке «демпфирующего механизма», чтобы стабилизировать цены на дизельное топливо и бензин.



