«От удара разлетелся пакет с продуктами». В Красном Селе в тумане насмерть сбили женщину

Рисковый переход дороги не по «зебре» и в тумане закончился трагедией. В Красносельском районе Петербурга утром 25 декабря под колесами автомобиля погибла женщина.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 9:35 на проспекте Ленина в Красном Селе, около дома 84, 22-летний молодой человек, управляя автомобилем Opel Astra, сбил женщину-пешехода лет 60 на вид. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Женщина погибла на месте.

Видеозапись произошедшего с камер наблюдения опубликовали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село». «Вне пешеходного перехода, рискуя жизнью и здоровьем, дорогу решила перейти женщина. Она даже не перебегала, а спокойно пошла под колёса. Скорее всего, шла из «Перекрёстка», от удара разлетелся пакет с продуктами», – отмечают в группе.





На записи также видно, что у «Опеля» неисправна правая фара – в момент ДТП горел только габарит. Водитель же, заметив пешехода, попытался избежать наезда, но не смог.

Видео: YouTube/«Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село»

Напомним, сегодня утром пешеход погиб на трассе М-10 «Россия» (Московское шоссе), вчера вечером – на трассе «Кола» (Мурманское шоссе).