В Сибири выставили на продажу поселок с жителями. История нового крепостничества заинтересовала Бастрыкина

Предпринимателем из Сибири, который объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу – вместе с фермой, складом и даже людьми — заинтересовался глава Следственного комитета.

Как сообщает 25 декабря пресс-служба ведомства, Александр Бастрыкин поручил руководству СК в регионе проверить информацию, прозвучавшую в эфире НТВ и доложить в центральный аппарат.

О шоке жителей поселка Васильевка Красноярского края, которые увидели объявление о продаже своего населенного пункта, ранее рассказало НТВ. Коммерсант разместил на крупном интернет-сервисе торговое предложение: за 20 миллионов рублей пообещал отдать в хорошие руки село в 45 домов и с животноводческим комплексом. Местные заволновались: крепостными себя считать они не согласны.

По информации телеканала, еще во время перестройки на возрождение умирающей Васильевки государство выделило крупные суммы. Подрядчиком выступил Минусинский строительный комбинат. После развала Союза топ-менеджер получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а потом неожиданно и вовсе стал хощяином. Жителям пришлось платить за заготовку сена на хозяйских землях, за воду.





«Даже не стеснялся говорить: вы должны у меня работать, у вас на палец соли должно на рубашке выступать. А я не вытерпел и сказал: мы у вас в батраках?» – рассказал один из них.

Со временем 15 человек смогли приватизировать жилье через суд, но остальные так этого не добились. Люди боятся, что если появится новый землевладелец, они лишатся покосов, а значит, скотины.

«Предприниматели не говорят, что мешало раньше поднимать село, но очевидно, что второго такого возрождения село не переживет. Коровники давно пустуют, техника распродана, построенная зерносушилка так и не заработала, пахотные земли заросли лесом», – отметил автор сюжета.

Местные чиновники фактом продажи села озадачены. Они констатируют: ни лес, ни дороги, ни линии электропередач, тем более населенный пункт не могут принадлежать частному лицу. И тот якобы по документам даже не арендатор, так что продавать ничего не может.

Теперь юридический аспект этой истории изучит Следком.