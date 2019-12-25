Строительство
На Васильевском острове воссоздали особняк Феликса Шопена
В Петербурге воссоздали особняк знаменитого промышленника Феликса Шопена на Васильевском острове. Как сообщает холдинг Setl Group 25 декабря, здание на 25-й линии Васильевского острова было утрачено предыдущим собственником земельного участка и воссоздано в рамках проекта строительства жилого квартала за счет собственных средств компании.
Проект воссоздания особняка Шопена разработала архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова. холдинг Setl Group восстановил за собственный счет. В здании реконструировали декоративные элементы и лепнину на окнах, окрасили в фасад в его изначальный цвет. Также в обновленном особняке использован соответствующий историческому материал стен, карнизы, цоколь, обрамление дверных и оконных проемов. Сегодня фасад максимально напоминает оригинальный.
Работы продолжались в течение года, в итоге особняк высотой от двух до четырех этажей (контора с квартирой управляющего) вписан в окружающую жилую застройку. Внутри уже готова отделка и установлен лифт.
Предполагается, что в нем расположится офисный центр. Некоторые материалы, примененные в оригинальном кирпичном фасаде завода, использовали и при строительстве жилых корпусов квартала «Палацио».
Как уточнили в холдинге Setl Group, в 2020-2022 годах запланирована реконструкция еще одного исторического здания — канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» вместе со знаменитой водонапорной башней.
Справка:
Особняк входит в комплекс зданий чугунолитейного и бронзового завода Феликса Шопена, построенного в 1856-1859 годах. Завод производил металлические изделия, в том числе двери для Исаакиевского собора в Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве. В конце XIX - начале XX веков предприятие вошло в состав общества железопрокатного и проволочного завода, в этот период на территории появилось несколько кирпичных производственных зданий по проектам архитекторов Павла Алиша, Павла Бергштрессера и Николая Проскурнина. В 1921 году завод переименовали в «Красный гвоздильщик». Сегодня фасады из красного кирпича - символ исторической промышленной архитектуры Петербурга.