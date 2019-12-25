Два одинаковых ДТП на одной магистрали в Петербурге: водители легковушек не учли, что трамвай выносит при повороте

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 25 декабря составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». В некоторых местах движению транспорта мешали аварии.

На севере Петербурга в одно и то же время неловкие автомобилисты остановили электротранспорт. На пересечении проспектов Луначарского и Энгельса «Фольксваген Туарег» не пропустил трамвай, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», трамвай №9 поворачивал, когда к нему вплотную приблизился автомобиль. Водитель не обратил внимания на габариты вагона, и его машина получила царапины. Задержка в движении трамваев составила чуть больше получаса – с 10:01 до 10:35.

Почти такое же ДТП, говорят в «Горэлектротрансе», случилось на пересечении Большого Сампсониевского (продолжение Энгельса) и 1-го Муринского проспектов, то есть фактически на одной магистрали, пересекающей Выборгский район с севера на юг. Трамвай №20 почти завершил поворот, и тут легковушка (по словам очевидцев, «Форд») попала в зону выноса задней части вагона. Трамваи не ходили с 10:15 до 11:51.





Повреждения, как и в предыдущем случае, небольшие, пострадавших в обоих ДТП нет, отметили в пресс-службе предприятия.

Кроме того, на проспекте Маршала Блюхера, после перекрестка с Кондратьевским проспектом, карета скорой помощи догнала «Мазду», спровоцировав пробку на Блюхера, пишут в «ДТП и ЧП».

Улица Профессора Качалова в Невском районе некоторое время была полностью перекрыта грузовиком. Сейчас пробка там уже рассосалась.







