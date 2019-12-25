РЖД ограничили в правах пассажиров-единоличников. Купившим места на верхних полках разрешили сидеть внизу

РЖД разрешили давний спор пассажиров, покупающих билеты на верхние и нижние полки в вагонах. На вопрос неуступчивых обитателей нижних полок, где же написано правило делиться местом, их соседи сверху могут показывать новые электронные билеты.

На появившееся в документе правило 25 декабря обратило внимание РИА Новости.

В новых билетах у пассажиров верхних полок написана фраза: «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке». У пассажиров нижних полок: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке». Предполагается, что билеты нового образца появятся в продаже в 2020 году.

Таким образом, пассажиры нижних полок пользовались правом единоличного использования своего места два года. В 2017 году РЖД объясняли, что пассажиры поездов, купившие билеты на нижние полки, имеют право не пускать к себе пассажиров с верхних полок и могут приоритетно пользоваться столиком. По словам железнодорожников, это следовало из правил перевозок, утвержденных Минтрансом.



