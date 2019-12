Президент США теперь с восьмым номером. Овечкин сделал Трампу подарок на рождественской вечеринке

Нападающий сборной России и хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в рождественском ужине президента США Дональда Трампа. Встреча состоялась в Мар-а-Лаго — частной резиденции главы Соединенных Штатов во Флориде.

Жена Овечкина Анастасия Шубская выложила фотографии с ужина в своем инстаграме.

Alex Ovechkin spent part of his Christmas Eve at President Trump’s Mar-A-Lago resort @wusa9 ?- Instagram/@NastyaShubskaya pic.twitter.com/tJ10Ik1u81