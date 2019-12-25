Президент США теперь с восьмым номером. Овечкин сделал Трампу подарок на рождественской вечеринке
Нападающий сборной России и хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в рождественском ужине президента США Дональда Трампа. Встреча состоялась в Мар-а-Лаго — частной резиденции главы Соединенных Штатов во Флориде.
Жена Овечкина Анастасия Шубская выложила фотографии с ужина в своем инстаграме.
Alex Ovechkin spent part of his Christmas Eve at President Trump’s Mar-A-Lago resort @wusa9 ?- Instagram/@NastyaShubskaya pic.twitter.com/tJ10Ik1u81— Tom Hunsicker (@TomSportsWUSA9) December 25, 2019
«Приятно познакомиться, мистер президент», — подписала фотографию в своих сториз Шубская.
На ужине Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер с восьмым номером.
В январе 2008 года Овечкин подписал с «Вашингтоном» 13-летний контракт на сумму 124 млн долларов. Форвард стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на 100 млн долларов. В 2012 году вместе с «Вашингтоном» Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).