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Бизнес-трибуна
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25.12.2019 11:29
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ГК «ПСК»: у недвижимости бизнес-класса в Петербурге светлое будущее

По данным на декабрь 2019 года около 18% первичного предложения на рынке недвижимости Санкт-Петербурга представляют собой новостройки бизнес-класса, где средняя площадь квартиры составляет 64,7 кв. м, а бюджет покупки 9,9 млн рублей.

ГК «ПСК»: у недвижимости бизнес-класса в Петербурге светлое будущее

ПСК

Только за I полугодие 2019 года, согласно отчётам Colliers International, рынок жилья бизнес-класса Петербурга пополнился на 173 тыс. кв.м. жилья в 9 новых проектах и в новых корпусах, вышедших в продажу в реализующихся комплексах.  

При этом аналитики отмечают, что цена квадратного метра в этом сегменте растёт, а площадь квартир сокращается. Предпочтения покупателей смещаются в пользу более эргономичных лотов, предусматривающих возможность перепланировки: высоким спросом пользуются двухкомнатные, а также квартиры формата «евро» площадью 50–65 кв.м.

Средний чек сделки в сегменте по итогам первых шести месяцев 2019 г. составил 8,8 млн руб. В целом, по данным аналитиков, за последний год цена квадратного метра жилья бизнес-класса в среднем выросла на 6% и продолжит расти. Тем не менее, спрос на проекты в этом сегменте продолжает расти, несмотря на сравнительно высокую цену. Colliers приводит данные, согласно которым в I полугодии 2019 года в проектах бизнес- и премиум-класса общий объем спроса на квартиры увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Мохнарь, руководитель департамента развития ГК «ПСК», считает, что таким успехом недвижимость бизнес-класса обязана своей специфике. По его мнению, каждый дом в этом сегменте обладает индивидуальным характером. При разработке проекта застройщиком просчитывается его рыночное позиционирование относительно конкурентов, ценообразование, в ряде случаев дорабатывается изначальный архитектурный концепт и многое другое. Дефицита предложения недвижимости с ценой от 150-160 тыс. за кв. м в Петербурге нет, но и затоваривание в сегменте бизнес-класса невозможно, поскольку большинство предложений находит своего покупателя.

– Если говорить о жилой недвижимости, то у бизнес-класса в Петербурге самое светлое будущее, – говорит Сергей Мохнарь. – Во-первых, укрепился запрос на архитектуру, качество и локацию, которые ценятся, в том числе, молодыми покупателями до 40 лет. Меня, как жителя исторического района Петербурга, такие настроения не могут не радовать. Во-вторых, востребованы проекты «золотой середины»: небольшое количество квартир, видовые этажи, террасы и клубный характер дома, но не с такой высокой ценой за метр, как в элитной недвижимости. В-третьих, у бизнес-класса появилась еще одна категория целевой аудитории. В масштабах Петербурга можно обозначить это как внутренний спрос — интерес со стороны людей, которые живут на окраинах, но готовятся улучшить свои жилищные условия. Это люди, сделавшие за последние 10 лет карьеру, начавшие зарабатывать больше, родившие детей. И эти люди, фигурально выражаясь, выросли из районов массовой застройки. Всё эти запросы в наших проектах Nobelius или «Новый Невский» удовлетворяются, поэтому мы в востребованности наших предложений абсолютно уверены.

По данным NAI Becar, жильё бизнес-класса зарождалось в исторической части Петербурга, на Петровском и Васильевском островах, а также в разных частях Петроградского района. Такое расположение позволяет сочетать современный уровень качества жилья, живописные виды и уникальный архитектурный и культурный контекст, который возможен только в старых районах города. Покупатели жилья бизнес-класса хотят жить в окружении исторической застройки и каждый день видеть из окна знаменитые петербургские ансамбли.

Таким требованиям отвечает ЖК «Новый Невский» от ГК «ПСК». Комплекс расположен в нескольких десятках шагов от Невского проспекта и при этом закрыт соседними домами от уличного шума, так что жильцы могут чувствовать себя спокойно и уединённо.

Образу жилья «не для всех», где покупатели квартиры могут жить рядом с немногочисленными соседями, разделяющими их эстетические вкусы, соответствует ещё один проект ГК «ПСК» – фамильный дом Nobelius, расположенный в историческом центре Выборгского района Петербурга. В 2019 году этот проект получил премию Urban Awards «Премьера года».

Подробности о ЖК «Новый Невский» и фамильном доме Nobelius — в офисах продаж ГК «ПСК» и по телефону (812) 210-16-10.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/


ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

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