Новогодняя открытка с Царскосельских холмов

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С Новым годом и Рождеством петербуржцев поздравляет застройщик «Терминал-Ресурс».

От нового года все традиционно ждут стабильности и процветания. Именно в эти дни особенно хочется верить, что мир станет лучше, что проблемы и невзгоды останутся в прошлом. В канун 2020 года коллектив строительной компании «Терминал-Ресурс» хочет пожелать всем индивидуального отопления, панорамного остекления, бесшумных лифтов и благоустроенных дворов с просторной парковкой, как у жителей «Образцовых кварталов»! А самое главное – чтобы в ваших домах было тепло и уютно, чтобы в семьях царили взаимопонимание и любовь, чтобы все были здоровы и счастливы, а мечты сбывались! С Новым годом!

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya