«Надежда и отчаяние» обошли «Добро и зло». Большинство российских школьников выбрали тему для итогового сочинения

Большинство российских одиннадцатиклассников выбрали тему «Надежда и отчаяние» для итогового сочинения. Об этом 24 декабря сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, пишет «Интерфакс».

Именно этот вариант выбрали 39% школьников (674 тыс. человек). На втором месте тема «Добро и зло» (24%), на третьем – «Он и она» (23%). «Гордость и смирение» выбрали только 12% одиннадцатиклассников. Писать сочинение по роману «Война и мир» Льва Толстого захотели только 2%.

Напомним, сочинение школьники писали 4 декабря, оно оценивалось по системе «зачет-незачет». С задачей справились 98% участников. Итоговое сочинение является обязательным условием для допуска к Единому госэкзамену. Общие тематические направления для сочинений выбирают на федеральном уровне, конкретные формулировки одиннадцатиклассники узнают прямо перед испытанием. Формулировки меняются по часовым поясам, чтобы уравнять шансы школьников из разных регионов.



