Месячный билет на трамвай или автобус в Петербурге будет стоить 1 615 рублей. Первая поездка по электронному билету обойдется в 33 рубля

Комитет по тарифам опубликовал распоряжение об установлении цен на многоразовые билеты в 2020 году для наземного общественного транспорта. Билет на автобус, трамвай или троллейбус на месяц будет стоить 1 615 рублей.

Согласно документу, комбинированный билет — на все три вида наземного транспорта — обойдется в 2 035 рублей, на два по выбору — 1 915 рублей. Если ездить по единому электронному билету, то первые 10 поездок будут стоить по 33 рубля, следующие 10–32 рубля и так далее; начиная с 40-й поездки их стоимость составит 29 рублей.

Ранее Смольный опубликовал тарифы на поездки в метро. Причем, если в первом варианте цены по единому электронному билету снижались по мере совершения поездок с 37 до 33 рублей, то потом власти все пересчитали и установили диапазон с 38 до 34 рублей.



