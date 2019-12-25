Смольный готовится к Новому году. Двенадцать ёлочных базаров в Петербурге пошли под снос

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал 12 ёлочных базаров, организованных на городской земле без разрешения Смольного. Как сообщили 25 декабря в пресс-службе ведомства, рейды прошли 23 и 24 декабря.

Нелегальная торговля новогодним символом была пресечена в основном в Приморском районе: на улицах Мебельной, Туристской и Оптиков, а также на проспектах Испытателей, Королева и Авиаконструкторов. Кроме того, два ёлочных базара были демонтированы на Гражданском проспекте, и еще два — на Серебристом бульваре и проспекте Науки.

Недобросовестным предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.





Ранее сообщалось, что в 13 районах Петербурга открыты 70 ёлочных базаров. В этом предпраздничном сезоне рекордсменом по числу выделенных для торговцев мест стал Московский район – в нём 19 точек продаж. Невский, Петроградский, Пушкинский, Кронштадтский получили всего по одному базару.

Главный символ Нового года горожане могут купить вплоть до 31 декабря. О том, как правильно выбрать ёлку, мы рассказывали ранее.