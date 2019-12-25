«Левада-центр»: Каждый второй россиянин за «Единую Россию». Растёт число тех, кому не хватает графы «против всех»

Каждый второй гражданин России, кто готов ходить на выборы, поддержит партию «Единая Россия» на парламентских выборах, если бы они прошли в ближайшие выходные. 47% граждан выбрали именно это политическую партию по итогам опроса «Левада-центра». Свежие данные соцслужба публикует в среду 25 декабря.

Рейтинг «партии власти» больше чем втрое превышает показатели КПРФ, которые оказались на второй строчке с результатом – 14%. ЛДПР готовы поддержать в ближайшие выходные 13% россиян. Четвёртое и пятое место делят между собой конкуренты партии Зюганова из «Справедливой России» и «Коммунистов России» – по 5%. Партия «Яблоко» попала на шестое место. Сегодня она нужна лишь одному гражданину из ста – 1%.

И если показатели давно известных политических партий не сильно менялись в последние 3 года, то количество тех, кому не хватает в избирательных бюллетенях графы «против всех» растёт. В августе 2016 года испортить, или унести бюллетень были готовы лишь 2% респондентов. Сегодня так поступить со своим бюллетенем готов уже каждый десятый – 9%.





В то же время рейтинг доверия к политическим партиям среди всех опрошенных, и тех, кто ходит на выборы, и тех, кто предпочитает их игнорировать, заметно ниже. Топ-3 снова возглавляет «Единая Россия» с долей 29%. За КПРФ готовы проголосовать 9% всех россиян. За ЛДПР – 8%.

В августе «Левада-центр» сообщал, что больше 40% россиян не знают за кого голосовать на парламентских выборах 2021 года. В июле государственная социология от ВЦИОМ сообщала, что рейтинг «Единой России», упал до минимума за последние 13 лет – 32,2%.

Опрос был проведён 12 – 18 декабря 2019 года среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» включена в список иностранных агентов Минюста.