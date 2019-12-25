Смольный назвал цены на проезд в пригородных электричках на следующий год

Комитет по тарифам установил предельные тарифы на услуги Северо-Западной пригородной пассажирской компании в 2020 году. На 20 км можно будет уехать за 40 рублей.

Распоряжение комитета по тарифам опубликовано на сайте Смольного накануне. Согласно нему, за первые 20 км на поезде «Стандарт» можно будет заплатить максимум 41,6 рубля, на поезде «Комфорт» – 43 рубля, на «Ласточке» – 48,4 рубля. Для детей 5-7 лет то же самое будет стоить 20,8 рубля; 21,5 рубля и 24,2 рубля соответственно.

После 20 км оплата идет за каждый километр. Для взрослых цена в зависимости от класса поезда составит от 2,08 рубля до 2,42 рубля; для детей — от 1,04 до 1,21.

Ранее стало известно, что в новогодние праздники расписание движения электричек изменится. 31 декабря они будут следовать по графику пятницы, с 1 по 7 января – по графику субботы, 8 января — по воскресному.



