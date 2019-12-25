На «Скандинавии» введено реверсивное движение. Там снова массовое ДТП, погиб человек

Из-за серьёзной аварии реверсивное движение введено на 110-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это второе за несколько дней массовое ДТП на трассе.

По предварительным данным, 25 декабря около 9:30 на 110-м километре дороги на мокром асфальте столкнулись четыре легковых автомобиля. По информации учреждения, в результате ДТП погиб один человек.

Как видно на фотографии ФКУ, дорога засыпана обломками, одна из машин вылетела в кювет. Автомобили частично заняли проезжую часть, поэтому движение организовано в реверсивном режиме. Затора на участке нет, поскольку трафик там сейчас небольшой.





На место прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации и ГИБДД. Претензий к дорожным органам нет.

21 декабря на 142-м километре «Скандинавии» столкнулись и загорелись семь машин. Водитель фуры позже рассказал, как устроил это ДТП. Он задержан на двое суток.