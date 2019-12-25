«Л’Этуаль», он же «Звезда». СМИ узнали о новогодних подарках в Минобороны

Сотрудники Минобороны в качестве подарков к Новому году получат от ведомства красную икру, подарочные карты в различных продуктовых сетях и сертификаты магазинов косметики, название которых переводится как «звезда». На праздники военные потратят 32,7 миллиона рублей.

«Основные новогодние траты военного ведомства в этом году — 26,2 миллиона рублей — приходятся на Москву. Из них более 7 миллиона рублей пойдут на новогодние ели (одна из которых будет стоить 3 миллиона рублей), 4,8 миллиона рублей — на организацию «елки» министра обороны с подарками», – сообщает 25 декабря РБК.

Один из институтов ведомства потратит почти 400 тысяч рублей на красную икру для подарков. В качестве сюрпризов сотрудникам будут закупаться подарочные карты. Так, в Санкт-Петербурге работникам вручат сертификаты из продуктовой сети с желто-синей цветовой гаммой и эмблемой в виде подсолнуха, в Хабаровском крае сотрудникам предоставят подарочные карты сети косметических и парфюмерных магазинов «Л’Этуаль», название которой переводится с французского как «звезда».

Всего праздничные траты военных в этом году составляют 32,7 миллиона рублей, что больше, чем в 2018-м, когда на эти цели ушло 27 миллионов.



