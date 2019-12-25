Что происходит с вертолётом, попавшим в снежный вихрь. СК и МЧС показали фото Ми-8 после жесткой посадки

У вертолета Ми-8, который упал при взлете в Эвенкийском районе Красноярского края, от удара повредило хвостовую балку и лопасти несущего винта. Количество пострадавших от жесткой посадки выросло.

Повреждения воздушного судна видны на фотографиях регионального МЧС, а также Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. В МЧС уточнили, что вертолет «Красноярских авиалиний» должен был доставить вахтовиков из Байкита на Юрубченское нефтяное месторождение. При взлете Ми-8 попал в снежный вихрь, что и привело к ЧП. Разлива нефтепродуктов и возгорания не произошло. Последствия аварии ликвидируют 40 человек и шесть единиц техники.

На борту находились 21 пассажир и трое членов экипажа. Ранее сообщалось, что командир воздушного судна получил травмы. В региональном минздраве уточнили, что в результате жесткой посадки пострадали шесть человек.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).



