В Новый год и Рождество метро Петербурга будет работать всю ночь. Но не все станции

Петербургский метрополитен будет открыт для пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи. Также в Новый год жителей и гостей города будут возить ночные автобусы, троллейбусы и трамваи.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года и с 6 по 7 января 2020 года метро будет работать без ночного технологического перерыва. Для входа и выхода пассажиров будет открыта большая часть вестибюлей станций. Закрыты будут:

вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов»;

вестибюль 2 станции «Ленинский проспект»;

вестибюль 2 станции «Площадь Ленина»;

вестибюль 1 станции «Девяткино»;

вестибюль 1 станции «Московская»;

вестибюль 2 станции «Невский проспект»;

вестибюль 2 станции «Проспект Славы»;

вестибюль 1 станции «Дунайская»;

вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Спасская» и «Шушары».

С 0:00 до 4:30 1 января и с 2:00 до 4:30 7 января 2020 года нельзя будет приобрести проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи. В эти часы пассажиры смогут купить только жетоны за наличный расчет. Проход на станции будет осуществляться как по жетонам, так и по проездным билетам.

В новогоднюю ночь в Петербурге также будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы. С полуночи до 6 часов утра 1 января – трамваи маршрутов №№ 16, 27, 43, 55, 60 и 100 и троллейбусы №№ 2, 13, 14, 31 и 37, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Интервал движения составит 30 минут. После шести утра электротранспорт будет работать по стандартному дневному расписанию.



Ночные маршруты трамваев:

№16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);

№27 («Рыбацкое – Река Оккервиль»);

№43 («Станция метро «Купчино» – Московские ворота»);

№55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);

№60 («ЛЭМЗ – Завод «Северная верфь»);

№100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).

Ночные маршруты троллейбусов:



