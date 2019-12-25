В Новый год и Рождество метро Петербурга будет работать всю ночь. Но не все станции
Петербургский метрополитен будет открыт для пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи. Также в Новый год жителей и гостей города будут возить ночные автобусы, троллейбусы и трамваи.
Как сообщает пресс-служба метрополитена, в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года и с 6 по 7 января 2020 года метро будет работать без ночного технологического перерыва. Для входа и выхода пассажиров будет открыта большая часть вестибюлей станций. Закрыты будут:
- вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов»;
- вестибюль 2 станции «Ленинский проспект»;
- вестибюль 2 станции «Площадь Ленина»;
- вестибюль 1 станции «Девяткино»;
- вестибюль 1 станции «Московская»;
- вестибюль 2 станции «Невский проспект»;
- вестибюль 2 станции «Проспект Славы»;
- вестибюль 1 станции «Дунайская»;
- вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Спасская» и «Шушары».
С 0:00 до 4:30 1 января и с 2:00 до 4:30 7 января 2020 года нельзя будет приобрести проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи. В эти часы пассажиры смогут купить только жетоны за наличный расчет. Проход на станции будет осуществляться как по жетонам, так и по проездным билетам.
В новогоднюю ночь в Петербурге также будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы. С полуночи до 6 часов утра 1 января – трамваи маршрутов №№ 16, 27, 43, 55, 60 и 100 и троллейбусы №№ 2, 13, 14, 31 и 37, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Интервал движения составит 30 минут. После шести утра электротранспорт будет работать по стандартному дневному расписанию.
Ночные маршруты трамваев:
- №16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);
- №27 («Рыбацкое – Река Оккервиль»);
- №43 («Станция метро «Купчино» – Московские ворота»);
- №55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);
- №60 («ЛЭМЗ – Завод «Северная верфь»);
- №100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).
Ночные маршруты троллейбусов:
- №2 («Улица Шаврова – Глухарская улица»);
- №13 («Придорожная аллея – Светлановский проспект»);
- №14 («Река Оккервиль – Площадь Александра Невского»);
- №31 («Северный проспект – Проспект Добролюбова»);
- №37 («Улица Пионерстроя – Проспект Ветеранов»).