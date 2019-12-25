Школьники в Ленобласти уверяют, что отравились неизвестными конфетами. Пострадали семеро

Во Всеволожском районе Ленобласти после отравления неизвестным веществом госпитализированы пятиклассники. За медпомощью обратились семеро детей. Они утверждают, что плохо им стало от неких конфет.

Как 25 декабря передаёт 47news, в Токсовскую больницу учащихся из деревни Гарболово доставили накануне днём. Троих школьников направили на амбулаторное лечение, четверых отвезли во Всеволожскую больницу. Понять, чем именно отравились дети, получится по анализам.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что в родительских чатах Петербурга начался массовый психоз — и одна из основных тревог была связана как раз с «никотиновыми конфетами», или снюсом.

Накануне пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции, в том числе и снюсов-конфет, МВД поручил Дмитрий Медведев. По его словам, опасность в том, что такую продукцию легко приобрести несовершеннолетним, хотя концентрация вещества в снюсе даже больше, чем в обычных сигаретах.



